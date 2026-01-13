MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, 10 Ocak 2026 tarihinde MHP Genel Merkezinde gerçekleştirilen İl Başkanları Toplantısına katıldı.

MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, toplantının ardından gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Genel Merkezin talimatları doğrultusunda, 2025 yılı içerisinde İl Başkanlığı, İlçe Başkanlıkları, KAÇEP birimleri, Belediye Başkanlıklar ve İl Genel Meclisi Üyelerinin yürüttüğü tüm siyasi, sosyal ve teşkilat faaliyetlerinin kapsamlı şekilde değerlendirildiğini belirten Mehmet İhsan Çıplak, “Bu çerçevede, sahada yapılan çalışmaların etkinliği, teşkilat–millet buluşmalarının sonuçları, yerel yönetim faaliyetleri ve KAÇEP birimlerimizin toplumun her kesimine yönelik çalışmaları ayrı ayrı ele alınmıştır. Ayrıca 2026 yılına yönelik olarak hâlen devam eden faaliyetlerin sürdürülebilirliği, planlanan yeni çalışmaların takvimlendirilmesi, teşkilatlarımızın sahadaki görünürlüğünün artırılması ve vatandaşlarımızla kurulan gönül bağının daha da güçlendirilmesine yönelik yol haritası istişare edilmiştir. Bununla birlikte, ülke gündeminde yaşanan siyasi gelişmeler, yerel ve ulusal düzeyde ortaya çıkabilecek muhtemel süreçler değerlendirilmiş, bu gelişmelere karşı Milliyetçi Hareket Partisi’nin ilimizde sergileyeceği duruş, alacağı tutum ve uygulayacağı stratejiler konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur. Hâlen devam etmekte olan Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında, Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin ortaya koyduğu millî duruş ve kararlılık çerçevesinde yürütülen “Hayırlı Günler Komşum” temalı “Derdiniz Derdimizdir” toplantıları, teşkilatlarımızın milletimizle birebir temas kurduğu en önemli saha çalışmaları arasında yer almaktadır.

Bu kapsamda, İl Başkanlığımız öncülüğünde, İlçe Başkanlıklarımız, KAÇEP birimlerimiz, belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz ve İl Genel Meclisi üyelerimizin aktif katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda vatandaşlarımızın talep, öneri ve beklentileri doğrudan dinlenmekte; sosyal, ekonomik ve yerel sorunlar yerinde tespit edilmektedir. Gerçekleştirilen bu ziyaretler ve istişare toplantılarıyla, milletimizin birlik ve beraberliğini hedef alan her türlü ayrıştırıcı söylem ve terör unsurlarına karşı güçlü bir toplumsal duruş sergilenmekte; kardeşlik, dayanışma ve millî şuur duygusu sahada pekiştirilmektedir. Terörden arındırılmış, huzurlu ve güvenli bir Türkiye idealinin, milletimizin her ferdinin ortak iradesiyle mümkün olduğu vurgulanmaktadır. Aynı zamanda bu çalışmalar, teşkilatlarımızın vatandaşlarımızla gönül bağını güçlendirmeyi, sorunları yalnızca dinlemekle kalmayıp çözüm yollarını da birlikte üretmeyi esas alan bir anlayışla sürdürülmektedir. “Derdiniz derdimizdir” anlayışıyla gerçekleştirilen toplantılar, Milliyetçi Hareket Partisi’nin her zaman milletinin yanında olan, sahadan kopmayan ve sorunlara duyarsız kalmayan siyaset anlayışının somut bir yansımasıdır. Genel Merkezimizin olağan kongre takvimi çerçevesinde, belirlenen iş ve işlem takvimine uygun olarak öncelikle ilçe başkanlıklarımızın, ardından il başkanlıklarımızın kongre süreçleri çok yakın bir zaman diliminde başlatılacaktır. Bu süreçte, teşkilatlarımızın kurumsal hafızası ve dava şuuru korunarak; Milliyetçi Hareket Partisi’nin teşkilat yapısına, disiplin anlayışına ve ülkücü duruşuna uygun şekilde yenilenmiş, daha güçlü ve daha dinamik yönetim kadroları oluşturulması hedeflenmektedir. Kongre süreci, teşkilat içi birlik ve beraberliği pekiştiren, istişare kültürünü esas alan ve ortak aklı önceleyen bir anlayışla yürütülecek; dava bilinciyle hareket eden, sahada etkin, milletimizle güçlü bağlar kurabilen kadroların göreve gelmesi sağlanacaktır. Bu doğrultuda, il ve ilçe teşkilatlarımızda yapılacak kongrelere ilişkin tüm hazırlıklar titizlikle başlatılmış olup, sürecin Milliyetçi Hareket Partisi’nin kurumsal kimliğine yakışır bir olgunluk, disiplin ve kararlılıkla tamamlanması amaçlanmaktadır” dedi.

(Haber Merkezi)