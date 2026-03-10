Çorum Belediyesi tarafından teravih namazlarının ardından cami çıkışlarında ve Kur’an kurslarında çocuklara iftariyelik ikramlıklar dağıtılıyor.

Çorum Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini çocuklara hissettirmek ve Ramazan sevincini küçük yaşlarda yaşatmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Bu kapsamda Ramazan ayı süresince teravih namazı sonrası cami çıkışlarında ve Kur’an kurslarında eğitim gören çocuklara iftariyelik ikramlıklar dağıtılıyor.

Çorum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlik kapsamında ekipler, teravih namazının ardından camilerde çocuklarla bir araya gelerek çeşitli ikramları çocuklara ulaştırıyor.

Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir camide ve Kur’an kurslarında çocuklara ikramlarda bulunulmaya devam edileceği belirtildi.