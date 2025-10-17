Çorum Belediyesi zabıta ekipleri, semt pazarlarında hizmet kalitesini artırmak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Çorum Belediyesi, vatandaşların taze, sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için semt pazarlarındaki denetimlerini sürdürüyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Perşembe Pazarı’nda gerçekleştirilen denetimlerde tezgâhlarda yer alan ürünleri tek tek inceledi. Ürünlerin fiyat ve etiket kontrolleri yapılırken, görüntü ile satıştaki ürünlerin uyumu ve hijyen kurallarına uygunluğu denetlendi.

Pazarcı esnafı ve vatandaşlarla da bir araya gelen Belediye Başkan Yardımcısı Candan, halkın menfaatlerini korumak için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Candan, "Semt pazarlarında hizmet kalitesinin yükseltilmesi konusunda geri adım atmayacağız. Çorum’un pazarları, Türkiye’nin en düzenli ve güvenilir pazarları olana kadar çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Kurallara uyan esnafa teşekkür eden Candan, "Kimsenin aldatılmasına müsaade etmeyeceğiz. Hizmet kalitesinin artırılması konusunda tavizimiz olmayacak. Kurallara uyan esnafımız başımızın tacıdır, ancak kurallara uymayanlara gerekli cezai işlemler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.