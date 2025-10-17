Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Özdemir mesajında, gıdanın değerinin bilinmesi, israfın önlenmesi ve herkesin sağlıklı gıdaya erişebilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Özdemir, “16 Ekim Dünya Gıda Günü; gıdanın kıymetini, gıda israfının önlenmesini, açlıkla mücadeleyi ve herkes için yeterli, güvenli ve sağlıklı gıdaya erişimi vurgulayan önemli bir gündür.” dedi.

Gıda israfının tüm dünyada ciddi bir sorun haline geldiğini belirten Özdemir, “Gıda israfına ‘dur’ diyelim, soframızdaki bereketi koruyalım. Açlığın olmadığı, her sofranın bereketli olduğu bir dünya dileğiyle, Dünya Gıda Günü’nü kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

Su kaynaklarının korunmasının da gıda güvenliğiyle doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çeken Özdemir, “Su hayattır, su gıda demektir. Kaynaklarımıza sahip çıkalım. Daha iyi bir yaşam ve daha iyi bir gelecek için gıdamıza değer verelim.” çağrısında bulundu.

Gıda güvenliği ve sürdürülebilirliğin önemine değinen Özdemir mesajını şu sözlerle tamamladı:

“16 Ekim Dünya Gıda Günü’nde, gıda güvenliği ve sürdürülebilirliğin önemini bir kez daha hatırlıyoruz. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için israfı azaltmalı, sağlıklı gıda seçimleri yapmalı ve kaynaklarımızı verimli kullanmalıyız. Tarladan sofraya uzanan her adımda emeğin, bereketin ve sorumluluğun bilincinde olmalıyız. Kimseyi geride bırakmamak adına, herkesin yeterli, besleyici ve güvenli gıdaya erişebildiği bir dünya için hep birlikte sorumluluk alalım. Dünya Gıda Günümüz kutlu olsun.