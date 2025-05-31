Çorum Belediyespor erkek ve kadın masa tenisi takımları Elit Lige yükseldi.

24-25 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da yapılan Masa Tenisi Süper Lig play-off müsabakalarında Çorum Belediyespor erkek takımı altıncı kadın takımı ise yedinci olarak önümüzdeki sezon ilk kez kurulan Elif Ligde mücadele etmeye hak kazandı.

Afshin Norozzi, Ali Afşin Gül, Arda Kekillioğlu ve Metin Bekar’dan korulu Çorum Belediyespor erkek takımı Antrenör Köksal Gül yönetiminde Süper Lig play-off müsabakalarında yaptığı 14 maçta üç galibiyet ve 11 mağlubiyet alarak topladığı 17 puanla altıncı olarak önümüzdeki sezon Elit Ligde mücadele etmeye hak kazandı.

Ezel Arslan, Zeynep Karaca, Asu Ayça Şenyuva Elizar Başar’lı kadrosu ile Mahmutcan Öztuna antrenörlüğündeki kadın takımı ise play-off etabında yaptığı 14 maçta galibiyet 12 mağlubiye ve topladığı 16 puanla yedinci olarak yeni sezonda kurulacak olan Elit Ligde mücadele etmeye hak kazandı.