Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran önceki gün Çorum heyeti ile Bakanlık ziyaretinin ardından ertesi günde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde bir dizi ziyarette bulundu.

Beraberinde Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu ile İskilip Gençlik ve Spor İlçe Müdürü ve aynı zamanda Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat arıcı ile birlikte Mustafa Demirkıran Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof Dr. Veli Ozan Çakır, Kredi Yurtlar Kurulu Genel Müdürü Recep Ali Er ve Personel Genel Müdürü Mustafa Koç’ı ziyaret ettiler.

Ziyaretler sırasında Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışmaları tesislerin durumu ve ihtiyaçları konularında görüşme yapan İl Müdürü Mustafa Demirkıran ihtiyaçları ve talepleri konusunda Genel Müdürlere bilgiler verdi.

Demirkıran ziyaretlerde kendilerine gösterilen ilgi alaka ve verilen destek için daire müdürlerine teşekkür etti.

Ziyaret sırasında Genel Müdürlere Çorum FK forması hediye edildi.