U 17 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında Çorum Belediyespor kulübü sporcularından iki gümüş madalya kazandı.

Kocaeli’nin Darıca ilçe spor salonunda yapılan U 17 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında Çorum Belediyespor’dan Yusuf İltaş ve Osman Kaplan finalde kaybederek gümüş madalya kazandılar.

51 kiloda mindere çıkan Çorum Belediyespor’dan Yusuf İltaş eleme maçlarını kazanarak yükseldiği final maçında Şahinbey Belediyespor’dan Muhammet Gölhna ile karşılaştı.

Rakibine mağlup olan Yusuf İltaş ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

71 kiloda mücadele eden Osman Kaplan da zorlu eleme maçlarını kazanarak finale yükselmeyi başardı. Final maçında Beşiktaş kulübünden Cemal Yiğit Purcu ile karşılaşan Kaplan maçı kaybetti ve ikinci olarak gümüş madalya kazanan ikinci Çorum Belediyespor güreşcisi oldu.

Şampiyonada Çorum Belediyespor’dan Mehmet Ali Poyraz 60 kiloda sekizinci 45 kiloda Emirhan Karabıyık ve 71 kiloda Milli Eğitimspor’dan erdem Güneş dokuzuncu, Milli Eğitimspor’dan Mümin Korucu ise onuncu oldu.

Yapılan müsabakalar sonunda Şahinbey Belediyespor takımı 87 puanla takım birinciliğini kazanırken Tedaşspor kulübü 79 puanla ikinci Çorum Belediyespor 72 puanla üçüncü Kahramanmaraş Büyük Şehir Belediyespor ise 60 puanla dördüncü oldu.

Şampiyona bugün yapılacak beş sıkletin final maçları ile sona erecek. Ardından da U 17 Grekoromen Türkiye Şampiyonası başlayacak.