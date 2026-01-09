TÜBİTAK tarafından bu yıl 33’üncüsü düzenlenen Bilim Olimpiyatları’nın sınav sonuçları açıklandı. Çorum Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Ahmet Said Satıcı, bilgisayar alanında altın madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.

Türkiye genelinde 9 farklı branşta gerçekleştirilen olimpiyatlara 511 öğrenci katılırken, yapılan değerlendirmeler sonucunda 246 öğrenci Kış Okulu ve Takım Seçme sınavına davet edildi.

Bilim Olimpiyatları’nda dereceye giren öğrenciler; üniversite girişinde ek katsayı avantajı, TÜBİTAK 2205 Lisans Bursu, mentorluk desteği ve para ödülü gibi birçok imkândan yararlanma hakkı kazanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Öğrencimiz Ahmet Said Satıcı’yı ve bu süreçte emeği bulunan öğretmenlerimizi kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.