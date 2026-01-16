Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Çorum Cumartesi gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek soğuk havanın etkisi altına girecek.

Soğuk havanın Perşembe gününe kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Termometrelerin 1 hafta boyunca gece sıfırın altında eksi 7 dereceyi gösterecek. Gündüz ise 0 ile 4 derece arasında değişecek.

İç ve yüksek kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olaylarının görülmesi bekleniyor.

Çorum Valiliği buz ve don olaylarına karşı vatandaşları uyararak; "Başta ulaşımda aksamalar olmak üzere, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı
vatandaşlarımızın ve ilgili kurumların dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir." dedi

Muhabir: Çorum Hakimiyet