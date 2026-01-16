Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Motorlu Kara Taşıtları verilerine göre, Çorum'da 1 yılda en çok artan araç motosiklet oldu.

Çorum'da motosiklet sayısı 1 yılda motosiklet sayısı yüzde 19 arttı.

40 BİN MOTOSİKLET VAR

Kentte, 2025 yılı sonu itibariyle 40 bin motosiklet bulunuyor.

Çorum'da Motorlu Kara Taşıt Sayısı Bir Yılda 13 bin 169 Adet Arttı

Çorum'da 2025 yılı Aralık ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 1 239 adet (% 0.6). bir önceki yılın aynı ayına göre ise 13 bin 169 adet (% 6,2) artarak 225 bin 570 adete ulaştı.

2025 yılı Aralık ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam 33 milyon 612 bin 650 adet trafiğe kayıtlı araç bulunmaktadır. Çorum ili toplam 225 bin 570 trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının % 0.7'sine sahip.

2025 yılı Aralık ayı sonu itibariyle Çorum'daki toplam 225 bin 570 motorlu kara taşıtının; % 44,7'si (100 bin 751 adet) otomobil. % 1.1'i (2 bin 559 adet) minibüs, % 0.5'i (1 031 adet) otobüs, % 11,4'0 (25 bin 812 adet) kamyonet. % 2.8'i (6 bin 345 adet) kamyon. % 17.9'u (40 bin 415 adet) motosiklet. % 0.2'si (563 adet) özel amaçlı taşıtlar ve % 21.3'ü (48 bin 94 adet) traktörden oluştu.

Çorum'da Aralık ayında 6 bin 464 adet taşıtın devri yapıldı.

Devri yapılan taşıtlar içinde % 62.1 ile ilk sırada yer alan otomobili % 16.7 ile traktör ve % 11.6 ile kamyonet takip etti.

2025 yılı Aralık ayı itibariyle. trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla: motosiklet (% 19.0). özel amaçlı taşıtlar (% 13.1) ve otomobil (% 5.5) şeklinde gerçekleşti.