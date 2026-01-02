2026'nın ilk günü kar altında karşıladı.

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan aşırı soğuk hava dalgası, kar ve fırtına uyarılarıyla vatandaşları alarma geçirdi.

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre Çorum dahil birçok ilde kar yağışının ardından dondurucu soğuklar bekleniyor.

Dün etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

Çorum'da termometreler bugün gündüz eksi 4, gece ise eksi 11 dereceyi gösterecek.

Dondurucu soğuklar beraberinde buzlanma tehlikesini de artırdı.

Soğuk havayla birlikte kent genelinde don ve buzlanma riski artarken, sürücüler zor anlar yaşıyor. Özellikle ana arterler, ara sokaklar ve kırsal bölgelerde buzlanma nedeniyle vatandaşlar sabah saatlerinde araçlarının camlarının buz tuttuğunu, yollarda kayganlığın arttığını ifade ediyor.

Yetkililer, sürücülerin kış lastiği kullanmaları, ani fren ve hızdan kaçınmaları konusunda uyarılarda bulunurken; yayaların da buzlanmaya karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.