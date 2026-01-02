Çorum Belediyesi, kış mevsiminin etkisini artırdığı soğuk günlerde doğal ortamlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları ve kuşlar için doğaya yem bıraktı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, yerleşim merkezlerinden uzak bölgelerde yaşayan yaban hayvanları için kuru mama, kuşlar için ise yem dağıtımı yapıldı.

Doğal yaşamda hayatta kalma mücadelesi veren hayvanların aç kalmaması amacıyla tedbirler aldıklarını belirten Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yaban hayatını korumanın belediyenin öncelikli görevleri arasında yer aldığını ifade etti.

Başkan Aşgın, özellikle kış aylarında yiyecek bulmanın zorlaştığına dikkat çekerek, bu tür çalışmaların büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yemleme faaliyetlerinin belirli periyotlarla devam edeceğini söyleyen Başkan Aşgın, “Çorum Belediyesi olarak hayvanları ve yaban hayatını korumayı bir görev biliyoruz. Özellikle soğuk havalarda yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da şehirden uzak kırsal bölgelere yem bırakıyoruz. Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz yemleme çalışmalarını düzenli olarak sürdürecek” dedi.