Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Birlik Başkanı Yılmaz Kaya'nın yürüttüğü çalışmalar, üreticileri sunduğu hizmetler ve hayvancılığın gelişmesine yönelik gösterdiği özverili gayretler sonucunda “Birinci Derece Tarımsal Örgüt” oldu.

Hayvancılığın gelişmesinde üreticilere her alanda destek olan Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, yaptığı projeler ve hizmetler ile hem üreticiye destek oluyor hem de Çorum’un tarım ve hayvancılığının büyümesinde ve gelişmesine önemli rol oynamaya devam ediyor.

Göreve geldiği günden bugüne kadar başarılı ve örnek çalışmalara imza atan Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği(DSYB) Başkanı Yılmaz Kaya, bu çalışmalar neticesinde birlik “Birinci Derece Tarımsal Örgüt” olduklarını açıkladı.

Birlik olarak yürüttüğümüz çalışmalar, üreticilerimize sunduğumuz hizmetler ve hayvancılığın gelişmesine yönelik gösterdiğimiz özverili gayretler sonucunda “Birinci Derece Tarımsal Örgüt” olduk.

Belgenin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından birliği tarımsal örgütlerin faaliyetleri, kurumsal yapısı, üreticiye katkısı ve sürdürülebilir tarımsal kalkınmaya olan desteğinin göz önünde bulundurularak verildiğini ifade eden Yılmaz Kaya, “Bu gelişmeyle birlikte üreticilerimiz ve üyelerimiz, buzağı desteği kapsamında buzağı başına 280 TL, süt desteği kapsamında litre başına 40 kuruş, Ziraat bankası sübvansiyonlu kredilerde %5 ek indirim, Tarım ve hayvancılık desteklemelerinde öncelikli değerlendirilme, bakanlık projeleri ve hibe programlarında avantajlar sağlamaya hak kazanmıştır.

Bu önemli başarı tüm üyelerimizin, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın ortak emeğiyle elde edilmiştir. Birliğimiz Çorum hayvancılığını daha ileri taşımak ve üreticimizin yanında olmaya devam etmek için aynı kararlılıkla çalışmalarını sürdürecektir. Üreticilerimize, ilimize ve hayvancılık sektörümüze hayırlı olsun” diye konuştu.