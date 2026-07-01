Çorum Çimento Fabrikasında uzun yıllar çalıştıktan sonra emekli olan arkadaşlar yıllar sonra biraraya geldi.

Anıların tazelenip, o günlerin yeniden hatırlandığı program Çimento Fabrikası usta aşçıbaşısı Orhan Baş’ın çorba ikramıyla daha da güzelleşti.

Yıllar sonra ilk defa biraraya gelmenin mutluluğunu yaşayan eski dostlar buluşmanın geleneksel hale getirilmesine karar verdiler.

Katılımcılar ayrıca bu organizasyona öncülük eden Mustafa Gökgöz ve Ahmet Aylar’a da teşekkür ettiler.