Çorum Fenerbahçeliler Derneği’nde gerçekleştirilen olağanüstü seçimlerin ardından yönetim yeni ekibe geçti. Dernek merkezinde dün yapılan toplantıda, Abdullah Şentürk başkanlığındaki yeni yönetim kurulu ilk buluşmasını gerçekleştirerek resmen göreve başladı. Yönetim, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak Fenerbahçe sevgisini Çorum’da daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Çorum Fenerbahçeliler Derneği, önümüzdeki süreçte sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle taraftarları bir araya getirmeye devam edeceğini duyurdu. Başkan Abdullah Şentürk, özellikle genç nesillere Fenerbahçe ruhunu aktarmak ve şehrin her köşesinde sarı-lacivert dayanışmayı artırmak için yoğun bir şekilde çalışacaklarını ifade etti.

Abdullah Şentürk başkanlığındaki yönetim kurulunda Avni Zafer Yamaner ve Ziya Ayyıldız Başkan Yardımcısı olarak görev alırken Kürşat Eker Genel Sekreter, Yusuf Kürkçü Sayman, Sadık Gökhan Kara, Nisanur Eker, Oğuz Furkan Şentürk, Mehmet Çelik, Uğur Saylan, İsmail Arda Kayılı, Ümit Körekoğlu, Keman Onur Sunel, Oğuz Adıyaman ve Gizem Tosun Can ise üye olarak görev aldılar.