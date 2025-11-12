Arca Çorum FK’nın resmi sosyal medya hesabı 100 bin takipçiyi aştı.

Kırmızı Siyahlı kulübün sosyal medya hesabını yöneten Emre Yıldırım ve Davut Zamur yaptıkları başarılı çalışmalar ile takipci sayısını her geçen gün artırdılar.

Geçtiğimiz sezon ortalarında 62 bin olan takipçi sayısı hafta başında 100 bini geçti.

Kulüp sosyal medya hesabından yapılan bu konu ile ilgili paylaşımda ise ‘Bugün sadece bir rakamı değil, birlikteliğimizi kutluyoruz. 100.000 yürek, tek bir arma. Bu yolculukta ailenin gücü, taraftarın coşkusu ve şehrin inancı ile büyümeye devam ediyoruz. Teşekkürler Çorum. Birlikte nice büyük hedeflere..." denildi