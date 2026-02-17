Arca Çorum FK yarın Serikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarının Çorum etabını dün yaptığı antrenmanla tamamladı ve akşam saatlerinde Antalya’ya gitti.

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile yolların ayrılmasının ardından U 17 Gelişim Ligi takımı Teknik Direktörü Menderes Özarslan ve Atletik Performans antrenörü Barış Üzbey yönetiminde Serikspor maçına hazırlanan kırmızı siyahlı takım dün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla Çorum etabını tamamladı.

Kırmızı Siyahlı takımın dünki çalışması dinamik ısınma ile başladı ardından dar alanda oyun ile devam etti.

Çalışmada daha sonra atak sonlandırma yapan kırmızı siyahlı takım son bölümde ise kalemi oyun ile Serikspor maçı hazırlıklarının Çorum etabını tamamladı.

Dün akşam saatlerinde Antalya’ya giden Çorum FK bugün burda yapacağı antrenmanla Serikspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.