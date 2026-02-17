Veteranlar Basketbol Liginde ÖFK İnşaat takımı şampiyon oldu.

Final maçında Bastonia takımını 54-48 yenen ÖFK İnşaat takımı şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Yedi takımın çift devreli lig statüsünde oynaadığı maçlar sonunda ilk dört takımın çapraz olarak yaptığı yarı final maçlarını kazanan ÖFK İnşaat ile Bastonia takımları şampiyonluk maçında karşı karşıya geldiler.

Maça iyi başlayan Bastoni takımı rakibine fazla sayı şansı vermedi ve ilk periyotu 13-8 önde tamamladı.

İkinci peniyotta oyunda kontrolü eline geçiren ÖFK İnşaat bu periyodu 15-8 önde tamamladı ve devreyi 23-21 önde tamamladı.

Üçüncü periyotta ta çekişme devam etti ve skor üretmekte zorlanan ve savunmaları ile öne çıkan iki takımın maçında bu periyotta iki takım toplam 24 sayı atabildi.

Bu periyodu 13-11 önde tamamlayan ÖFK İnşaat son periyota36-32 önde girdi.

Son periyota dört farkla önde giren ÖFK İnşaat takımı son periyotta rakibini maça ortak etmedi ve bu periyodu da 18-16 önde tamamladı ve maçtan 54-48 galip ayrılarak turnuvanın şampiyonluğunu kazandı. Final maçının ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa sporculara ise madalyaları davetliler tarafından verildi.