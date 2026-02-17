Sivas’ta yapılan Liseli Gençler Türkiye Kick Boks Şampiyonasında Çorumlu sporcular iki altın iki gümüş ve üç bronz toplam yedi madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attılar.

12-15 Şubat tarihleri arasında Sivas’ta yapılan Liseli GençlerTürkiye Kick Boks Şampiyonasında Müzikli Form A Genç Bayanlarda Şehit Osman Arslan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Müberra Ünsal ve Genç Bayanlar B kategorisi 65 kiloda Spor Lisesi’nden Sıla Uşak tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonluğunu kazandılar.

Kreatif Form B gençler kategorisinde Mimar Sinan Anadolu Lisesi’nden Uğur Bayramlık ve B Genç Bayanlar 60 kilo Point Fight kategorisinde Sınav Koleji Lisesi'nden Yağmur Odabaşı ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldular.

Genç erkekler B kategorisi 84 kilo Point Fight kategorisinde Bahçelievler Anadolu Lisesi öğrencisi Arda Boz, Genç Bayanlar B kategorisi 70 kilo Point Fightde Fatih Anadolu Lisesinden Sena Ecrin Saçmacı ve Genç Bayan B kategorisi 55 kilo Point Fight de aşnı okuldan Nevin Angay üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldular.