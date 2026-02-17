Çorum Tüm Avcılar ve Atıcalar Kulübü ile Çorum Yıldız Avcıları Spor Kulübü tarafından düzenlenen kadınlar ve erkeklere yönelik eğitim semineri ve antrenmanı 60 sporcunun katılımı ile yapıldı.

Antrenman ve eiğitime Türkiye ortalamasının üzerinde bir katılım oldu. Pazar günü Melikgazi Atış Poligonunda yapılan antrenman öncese dernek binasında eğitim dersi verildi ardından da uygulama yapıldı.

60 sporcunun katılımı ile yapılan eğitim ve antrenmanın olması Çorum Atıcılığının merkezi olma yolunda önemli bir gösterge olarak dikkat çekti.

Yıldız Avcıları Spor Kulübü Başkanı ve Trap Antrenörü Yasin Yetim, önümüzdeki günlerde antrenman temposunu artırarak Atıcılıkta Çorum’a büyük başarılar kazandırmak istediklerini söyledi.

Çorum Tüm Avcılar ve Atıcılar Kulübü Başkanı Serkan Kaya ise ‘Antrenörümüz Yasin Yetim’in sonuna kadar yanındayız. Bu azimle Çorum’da trap sporu çok daha iyi noktalara gelecektik. Bizlere bu çalışmalarımızda destek veren Belediye Başkarımız Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve tüm sporsever dostlara teşekkür ediyorum.