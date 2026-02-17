Trendyol 1. Lig'de 28, 29, 30, 31 ve 32. hafta müsabakalarının programı açıklandı.

Serik maçına Ankaralı hakem
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre maçların programı şöyle:

28. Hafta

27 Şubat Cuma:

16.00 Esenler Erokspor-Boluspor (Esenler Erokspor)

20.00 İstanbulspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

28 Şubat Cumartesi:

13.30 İmaj Altyapı Vanspor FK-Erzurumspor FK (Van Atatürk)

13.30 Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK (Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi)

20.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Amed Sportif Faaliyetler (Aktepe)

1 Mart Pazar:

13.30 Serikpor-Özbelsan Sivasspor (Stadı henüz belli değil)

13.30 Adana Demirspor-Atko Grup Pendikspor (Yeni Adana)

16.00 Eminevim Ümraniyespor-Bandırmaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

20.00 Sakaryaspor-SMS Grup Sarıyer (Yeni Sakarya Atatürk)

2 Mart Pazartesi:

20.00 Manisa FK-Arca Çorum FK (Manisa 19 Mayıs)

29. Hafta

6 Mart Cuma:

16.00 SMS Grup Sarıyer-Eminevim Ümraniyespor (Yusuf Ziya Öniş)

20.00 Sakaryaspor-Adana Demirspor (Yeni Sakarya Atatürk)

20.00 Atko Grup Pendikspor-İmaj Altyapı Vanspor FK (Pendik)

7 Mart Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Manisa FK (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Özbelsan Sivasspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (BG Grup 4 Eylül)

16.00 Arca Çorum FK-Atakaş Hatayspor (Çorum Şehir)

16.00 Bandırmaspor-İstanbulspor (Bandırma 17 Eylül)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Serikspor (Diyarbakır)

8 Mart Pazar:

16.00 Boluspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Bolu Atatürk)

20.00 Sipay Bodrum FK-Esenler Erokspor (Bodrum İlçe)

30. Hafta

10 Mart Salı:

13.30 İmaj Altyapı Vanspor FK-Adana Demirspor (Van Atatürk)

16.00 Serikspor-Atko Grup Pendikspor (Stadı henüz belli değil)

20.00 Manisa FK-SMS Grup Sarıyer (Manisa 19 Mayıs)

11 Mart Çarşamba:

13.30 İstanbulspor-Amed Sportif Faaliyetler (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

13.30 Atakaş Hatayspor-Özbelsan Sivasspor (Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi)

16.00 Eminevim Ümraniyespor-Erzurumspor FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)

20.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor (Aktepe)

12 Mart Perşembe:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Sipay Bodrum FK (Iğdır Şehir)

16.00 Boluspor-Arca Çorum FK (Bolu Atatürk)

20.00 Esenler Erokspor-Bandırmaspor (Esenler Erokspor)

31. Hafta

14 Mart Cumartesi:

13.30 Adana Demirspor-Serikspor (Yeni Adana)

20.00 Atko Grup Pendikspor-İstanbulspor (Pendik)

15 Mart Pazar:

13.30 Erzurumspor FK-Atakaş Hatayspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Özbelsan Sivasspor-Eminevim Ümraniyespor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 SMS Grup Sarıyer-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Yusuf Ziya Öniş)

16.00 Sakaryaspor-İmaj Altyapı Vanspor FK (Yeni Sakarya Atatürk)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Manisa FK (Diyarbakır)

16 Mart Pazartesi:

13.30 Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Arca Çorum FK-Esenler Erokspor (Çorum Şehir)

20.00 Sipay Bodrum FK-Boluspor (Bodrum İlçe)

32. Hafta

21 Mart Cumartesi:

13.30 Serikspor-Sakaryaspor (Stadı henüz belli değil)

13.30 Boluspor-Bandırmaspor (Bolu Atatürk)

16.00 Manisa FK-Özbelsan Sivasspor (Manisa 19 Mayıs)

16.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Adana Demirspor (Aktepe)

19.00 Eminevim Ümraniyespor-Atko Grup Pendikspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

22 Mart Pazar:

13.30 Atakaş Hatayspor-Amed Sportif Faaliyetler (Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi)

13.30 İmaj Altyapı Vanspor FK-SMS Grup Sarıyer (Van Atatürk)

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Arca Çorum FK (Iğdır Şehir)

16.00 İstanbulspor-Sipay Bodrum FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Esenler Erokspor-Erzurumspor FK (Esenler Erokspor)

Muhabir: Anadolu Ajansı