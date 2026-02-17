İzmir’de yapılan Masa Tenisi Küçükler ve Yıldızlar en iyiler müsabakalarında Gençler kategorisinde kız ve erkeklerde Çorum kulüpleri damga vurdu.

Genç Kızlarda Çorum Arenaspor’dan Şimşek kardeşler final yaptılar ve ilk iki sırayı aldılar. Genç erkeklerde ise Çorum Belediyespor’dan Öztoprak ikinci Ali Atakul ise üçüncü olmayı başardı.

Müsabakalar sonunda dağıtılan 16 madalyadan altısını Çorumlu sporcular alarak kürsüye Çorum damgası vurdular.

13-15 Şubat tarihleri arasında İzmir Halkapınar Spor Salonunda yapılan En iyi 16’lı Küçükler ve En iyi12’li Gençler müsabakalarında Çorumlu sporcular gençlerde gösterdikleri performansla milli takımı oluşturmakta söz sahibi konuma geldiler.

Genç Kızlar kategorisinde Çorum Arenaspor kulübünden Aybüke Banu Şimşek yaptığı 11 maçta on galibiyet ve bir mağlubiyet ile birinciliği kazanırken Asude Tuba Şimşek ise sekiz galibiyet ve üç mağlubiyet alarak ikinci olarak büyük bir başarıya imza attılar.

Genç erkeklerde ise Çorum Belediyespor’dan Berk Öztoprak yaptığı 10 maçtan galibiyet ile ayrılırken şampiyonluğun diğer adayı Nevşehir Kap-off takımından KenanEren Kahraman ile karşılaştı ve büyük bir mücadele sahne olan bu maçı 3-2 kaybederek ikincilik ödülünün sahibi oldu.

Çorum Belyediyespor’dan Muhammet Ali Ataklı ise yaptığı sekiz 11 maçta sekiz galibiyet ve üç mağlubiyet alarak üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Küçük Kızlarda ise Çorum Arenaspor’dan yetişen ve Fenerbahçe kulübüne transfer olan Derin Mülazım 15 maçta 13 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak üçüncü olurken Zeynep Duran 14 galibiyet ile birinci Defne Üzüncü ise 13 galibiyet ile ikinci oldu.

Küçük Erkeklerde ise Çorum Gençlikspor’dan Furkan Konyalı 15 maçta 11 galibiyet ve 4 mağlubiyet ile dördüncü olurken aynı kulüpten Muhammed Emre Kantik ise 9 galibiyet ve 6 mağlubiyet ile altıncı oldu.