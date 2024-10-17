Ahlatcı Çorum FK pazar günü Boluspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki çalışmaya sakatlıkları bulunan kaleci Ahmet ve Çatıç katılmadı.

Isınma hareketleri ile başlayan çalışmada daha sonra savunma ve hücum oyuncularına iki farklı formatta Boluspor maçının oyun taktiğini çalıştıran Teknik Direktör Serkan Özbalta daha sonra ortak bir çalışma yaptı.

Bu çalışma sırasında futbolculardan istekleri sahada uygulamalı olarak gösteren Serkan hocam topa sahip olmalarının önemine dikkat çekti.

Ahlatcı Çorum FK, boluspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.