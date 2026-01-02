Arca Çorum FK ligin ikinci yarı hazırlıkları için bugün Antalya’da toplanıyor.
Ligde ilk yarının son hafta maçında 28 Aralık’ta Erzurumspor deplasmanında 1-0 mağlup olduktan sonra 3,5 gün izne çıkan kırmızı siyahlı takım bugün öğlen saatlerinde Antalya’da kamp yapacağı otelde toplanacak.
Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla ikinci yarı hazırlıklarına başlayacaklar.
Çorum FK ikinci yarı hazırlıklarını 6 gün süre ile Antalya’da sürdürecek. Çorum FK’nın Antalya kampına yeni transferlerinde büyük oranda katılması bekleniyor.
Kırmızı Siyahlı takım Antalya kampını ikinci yarının ilk haftasında 9 Ocak cuma akşamı Amedspor ile deplasmanda oynayacağı maçına kadar sürdürecek.
Çorum FK 8 Ocak perşembe günü Antalya’dan direk Diyarbakır’a geçecek.