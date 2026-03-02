Gelişim Liginde Çorum FK ile Ankaragücü U 17 takımları arasındaki maçtan sonra yaşanan gerilim büyümeden önlendi.

Grupta play-off mücadelesi veren iki takımın zorlu maçından Çorum FK 2-1 galip ayrıldı.

Maçı izlemek için Çorum’a gelen Ankaragücü takımı futbolcularından birinin babasının hakemlere tepkisinin ardından Çorum FK’ya söylediği sözler üzerine ortam bir anda gerildi.

Çorum FK yöneticilerinin sporcu velisinin argo sözlerine haklı olarak tepki göstermesinin ardından gerilen ortam Emniyet güçleri sporcu velisini ve eşini alarak sahadan uzaklaştırması ile olay daha fazla büyümeden önlendi.