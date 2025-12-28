Arca Çorum FK Trendyol 1.Lig'in 19.haftasında Erzurumspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Ligde geçtiğimiz hafta Sakaryaspor'u yenerek moral bulan kırmızı siyahlılar, ilk yarının son maçında Erzurum FK'ya konuk oldu.
Ligin ilk yarısını 3 puanla bitirmek isteyen kırmızı siyahlılar, soğuk ve buzlu havada adeta dondu, kaldı.
Maçı 1-0 kaybeden kırmızı siyahlılar, ligin ilk yarısını 32 puanda tamamladı.
Kırmızı siyahlılar ligin ikinci yarısının ilk maçında Amedspor'a konuk olacak.
Muhabir: Fatih Battar