Çorum’da sanat eğitimi alanında faaliyet gösterecek olan, Resim Öğretmeni Nur Dösgünöz’ün kurucusu olduğu Nur Art Sanat Akademisi’nin açılışı 29 Aralık Pazartesi günü yapılacak.

Üçtutlar Mahallesi Ahçılar 13. Sokak Hanedan Apartmanı 35/A(Emniyet Müdürlüğü çaprazı) adresinde hizmete açılacak olan Nur Art Sanat Akademisi’nde çocuklar, gençler ve yetişkinlere yönelik sanat eğitimi hizmeti verilecek.

Akademide özel ve grup resim derslerinin yanı sıra, öğrenciler için atölye çalışmaları ve workshoplar düzenlenecek.

Sanata ilgi duyan her yaştan bireyin temel ve ileri seviye eğitim alabileceği akademi, Çorum’un kültürel ve sanatsal yaşamına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Uygulamalı eğitim modeliyle hizmet verecek olan Nur Sanat Akademisi, yeteneklerini geliştirmek isteyen öğrenciler için yeni bir adres olmayı hedefliyor.