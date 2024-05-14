Ahlatcı Çorum FK alt yapısına yeni isimler kazandırmak amacı ile açtığı futbol okulu rekor katılım ile başladı.

Hafta sonu start verilen futbol okulu hava ve saha şartlarına göre devam edecek.

Devane sahasında düzenlenen açılış törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Çorum FK Alt Yapı Sorumlusu Salih Öztürk ile kırmızı siyahlı kulübün alt yapısında görev yapan teknik adamlar ile çok sayıda sporcu velisi katıldı.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar sporun tabana yayılmasının önemine dikkat çekti ve minik futbolculara tavsiyelerde bulundu. Küçük yaşta alınacak spor terbiyesinin her alanda geleceklerine yön vereceğini belirten Çağlar minik sporculardan sporu ve eğitimi bir arada götürerek başarı olabileceklerini bunun örneklerinin çok olduğunu belirterek futbol okulunun hayırlı ve başarılı olmasını diledi.

Konuşmanın ardından ise futbol okuluna o gün itibari ile kayıt yaptıran 238 sporcu katıldı.

6-12 Yaş aralığındaki çocukların katıldığı futbol okulunda her yaş grubu ayrı teknik direktör gözeteminde çalışmalara başladı.

Futbol okulu çalışmaları okullar kapanana kadar cumartesi günleri 10.30-12 ve 12-13.30 saatleri arasında Devane saasında çalışacaklar.

Okullar kapandıktan sonra ise haftada üç gün devam edecek çalışmalar sonucunda belirlenen isimler Çorum FK alt yapısına lisanslanacak.