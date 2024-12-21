Ahlatcı Çorum FK ligin 17. hafta maçında yarın evinde MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Ligde son iki maçından dört puanla ayrılan kırmızı siyahlı takım puan sıralamasındaki en yakın takipçilerinden Ankaragücü önünde kazanarak ligde üst sıralara çıkışını sürdürmek istiyor.

Ligde Manisa deplasmanından üç puanla dönen geçen hafta ise sahasında Amedspor ile iyi oynadığı ve şanssızlık yaşadığı maçtan 1-1 beraberlik ile ayrılan kırmızı siyahlı takım yarın evinde kazanarak çıkışını devam ettirmek amacında.

Çorum FK’da sakatlığı devam eden Loick Landre ve üç maç ceza alan Burak Süleyman yarınki maçta forma giyemeyecek.

Sezona şampiyonluk hedefi ile yüksek bütçeli transferler ile başlayan ancak beklenen sonuçları alamayan konuk Ankaragücü'nde Çorum’da kazanarak geçen hafta kaybettiği üç puanı telafi etmek ve moral bulmak amacında.

Sahasında Manisa FK’ya yenildikten sonra çalkantılı bir hafta geçiren sarı lacivertli takımda Futbol Şube Sorumlusu ve Sportif Direktör görevlerinden istifa etti.

Yarın saat 19’da Yeni Stadyumda başlayacak Ahlatcı Çorum FK -Ankaragücü maçını Mersin’den Oğuzhan Aksu yönetecek maç TRT Spor ve Beinconnec1 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Çorum FK dünü dinlenerek geçirdi ve bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamlayacak.