Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın, Çorum FK maçının ardından, "İkinci devrede yaptığımız hamlelerle bizim takımımızın daha üstün oynadığını söyleyebilirim. Ancak, Çorum FK haklı bir galibiyet aldı" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Manisa FK, deplasmanda Çorum FK'ya 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın, açıklamalarda bulundu. Taşkın, iki önemli oyuncularının eksikliği sebebiyle genç oyuncularla hamle yapmaya çalıştıklarını ve bu sebeple ofansif güçlerinin azaldığını ifade etti. İkinci yarı Çorum FK'dan daha iyi bir oyun sergilediklerini dile getiren Taşkın, kişisel hataları sebebiyle kalelerinde gol bulduklarını kaydetti.

İlk devre sahada olmadıklarını söyleyen Taşkın, "Maça baktığımız zaman, biz bu kadar sinerek oynayan, korkarak oynayan bir takım değiliz. Bunu devre arasında oyuncularımla konuştum. İlk devre biz sahada yoktuk, Çorum FK vardı. İkinci devre biz sahada vardık, Çorum FK yoktu. İki devre halinde değerlendirmek lazım. İlk devre çok baskın oynayan, istikrarlı oynayan bir Çorum FK vardı, bunu kabul ediyoruz. Ama goller tamamen bizim kişisel hatalarımızdan oldu. Haftalardan beridir bir türlü buna önlem alamadık. Buraya gelirken de ikinci önemli oyuncumuz Adekanye ve Burak Süleyman'ın olmayışı bizim ofansif gücümüzü azalttı. Biz daha çok genç oyuncularla hamle yapmaya çalıştık. İkinci devrede yaptığımız hamlelerle Çorum FK'ya çok fazla hamle vermeden bizim takımımızın daha üstün oynadığını söyleyebilirim. Ancak, Çorum FK haklı bir galibiyet aldı" ifadelerini kullandı.