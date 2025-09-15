Trendyol 1.Lig'de 5.hafta maçları 1 maç dışında tamamlandı.
Lig'e 4'te 4 yaparak muhteşem bir başlangıç yapan kırmızı siyahlılar, 5 maçında evinde Vanspor'a takıldı.
5.hafta geride kalırken, Çorum FK'nın hücum yollarında tıkandığı ve gol pozisyonlarına girmekte sıkıntı çektiği görüldü.
Sarıyer ve Keçiörengücü maçlarını son dakikalarda kazanan kırmızı siyahlılarda, Van maçı sonrası bazı taraftarlar teknik direktör Tahsin Tam'a tepki gösterdi.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan kırmızı siyahlıların 5 maçta 13 puan toplasa da oyun olarak istenilen seviyeye gelememesi dikkat çekti.
Süper Lig deneyimli futbolculardan kurulu takımda bazı oyuncuların performansı eleştiri aldı.