Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında yapılacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı.

Kocaelispor'da Çorum maçı öncesi kriz! Kocaelispor'da Çorum maçı öncesi kriz!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Çorum FK-Kocaelispor maçını Balıkesir bölgesi hakemlerinden Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Kayatepe'nin yardımcılıklarını ise Nurettin Dinçer Demir, Sabri Öğe ve Oğuzhan Uğurlu yapacak.

Kayatepe bugüne kadar Çorum FK'nın 3 maçını yönetirken, kırmızı siyahlılar 3 maçın 3'ünü de kazanmayı başardı.

Kayatepe geçtiğimiz yıl şampiyon Eyüspor'u 1-0 ve ligin açılış maçında Tuzlaspor'u 3-0 yendiğimiz maçta düdük çalmıştı.

Editör: Fatih Battar