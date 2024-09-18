Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında yapılacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Çorum FK-Kocaelispor maçını Balıkesir bölgesi hakemlerinden Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Kayatepe'nin yardımcılıklarını ise Nurettin Dinçer Demir, Sabri Öğe ve Oğuzhan Uğurlu yapacak.

Kayatepe bugüne kadar Çorum FK'nın 3 maçını yönetirken, kırmızı siyahlılar 3 maçın 3'ünü de kazanmayı başardı.

Kayatepe geçtiğimiz yıl şampiyon Eyüspor'u 1-0 ve ligin açılış maçında Tuzlaspor'u 3-0 yendiğimiz maçta düdük çalmıştı.