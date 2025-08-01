Arca Çorum FK Düzce Topuk Yaylasında devam eden üçüncü etap kamp çalışmalarını dün akşam yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.

Önceki akşam Erokspor ile dördüncü hazırlık maçında karşılaşan Çorum FK sabah dinlendi akşam ise saat 17’de tesis sahasında antrenmana çıktı.

GEROLDO VE PEDRİNHO SAKAT

Teknik Direktör Tahsin Tam yönetimindeki çalışmaya sakatlıkları bulunan Geraldo ve Pedrinho ile Taha dışında tüm futbolcular katıldılar.

Isınma ile başlayan antrenmanda daha sonra aktivasyon ve core çalışması yaptıran teknik heyet aerobik koşular ile devam eden antrenmanı dar alan oyunları ile sürdürdü. Antrenmanın son bölümüne kaleli oyunlar oynayan Çorum FK’da futbolcuların ve teknik heyetin Erokspor karşısında performanstan dolayı mutlu olduğu gözlendi.

Çorum FK üçüncü ve son etap kampını bugün sabah ve akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kırmızı Siyahlı takım yarın sabah erken saatlerde İran takımı ile yapacağı hazırlık maçı ile kamp dönemini tamamlayacak ve iki günlük izne çıkacak.

Çorum FK salı günü Çorum’da toplanarak ligin ilk haftasında evinde oynayacağı Amedspor maçının hazırlıklarına başlayacak.