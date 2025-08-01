Çorum İşitme Engelliler Kulübü Başkanı Mürsel Barıldar oğlunu evlendirdi.

Ayşe-Mürsel çiftinin oğulları Muhammet ile Nurten ve merhum Mustafa’nın kızları Mine düzenlenen düğünle hayatlarını birleştirdiler.

Uzun yıllardın Çorum İşitme Engelliler Kulübü Başkanlığını yürüten Mürsel Barıldar’ın oğlunun düğün törenine Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ile birlikte çok sayıda davetli katıldı. İki gencin yakınları ile arkadaşlarının katıldığı düğün töreni neşeli ve mutlu bir şekilde tamamlandı.

Çorum HAKİMİYET Gazetesi Mine Muhammet çiftini tebrik eder ömür boyu sağlıklı mutlu ve huzurlu evlilikler diler.