Trendyol 1.Lig'in 28.haftasının kapanış maçında Arca Çorum FK Manisa FK'ya konuk oluyor.

Ligde iki maçtır kazanan kırmızı siyahlılar play off potasındaki yerini sağlamlaştırmak ve 3.sıradaki Amedspor ile arasındaki puan farkını indirmek için Manisa'da puan yada puanlar arıyor.

47.puanla 6.sırada yer alan kırmızı siyahlılar kazanması halinde haftayı 4.sırada tamamlayacak ve 3.sıradaki Amed ile puan farkını 5'e indirecek.

Kırmızı siyahlılarda bu hafta cezalı Arda dışında eksik bulunmuyor.