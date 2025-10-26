Arca Çorum FK, geçtiğimiz günlerde hayatını geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrılan spor camiasının sevilen isimlerinden Nihat Armutcu’yu unutmadı.

Kırmızı-Siyahlı futbolcular Boluspor maçı öncesi ısınmaya üzerlerinde “Kalbimizdesin Nihat Hoca” yazılı tişörtlerle çıktılar.

Tribünlerden alkış alan bu duygu dolu anlarda, taraftarlar da “Nihat Hoca ölmedi, kalbimizde yaşıyor” tezahüratlarıyla destek verdi.

Statta Nihat Armutcu’nun eşi Zeliha Armutcu ile oğulları Halil ve Kaan Armutcu da yerini aldı.

Ailenin duygusal anlar yaşadığı görülürken, Zeliha Armutcu gözyaşlarına hakim olamadı.