Trendyol 1. ligde 23. haftanın son maçında Gençlerbirliği sahasında Bandırmaspor’a 1-0 yenildi.

Bandırmaspor bu galibiyet ile play-off potasına girerken Ahlatcı Çorum FK play-off dışında kaldı.

Aktepe Stad’ında oynanan maçın ilk yarısının son dakikalarında Metehan Mimaroğlu’nun attığı golle konuk Bandırmaspor 1-0 öne geçti.

İkinci yarıda ev sahibi Gençlerbirliği’nin beraberlik baskısı sonuç vermedi ve zorlu deplasmandan üç puanla ayrılan Bandırmaspor 36 puanla altıncı sıraya yükselirken Gençlerbirliği ise 32 puanda kaldı ve dokuzuncu sıraya geriledi.

Ahlatcı Çorum FK ise 35 puanla 24. haftaya girdi.