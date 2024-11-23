Ahlatcı Çorum FK ligin 13. hafta maçında yarın saat 16’da Erokspor Stad’ında Esenler Erokspor ile karşılaşacak.

Kötü başladığı sezonda son üç haftada aldığı galibiyet serisi ile çıkışa geçerek milli araya play-off potası içinde giren kırmızı siyahlı takım yarınki maçıda kazanarak hem seriyi devam ettirmek hem de çıkışını sürdürmek istiyor.

Ligde son üç maçta aldığı dokuz puanla çok iyi bir çıkış yapan kırmızı siyahlı takım milli ara nedeni ile maç ritmine bir ara versede bu dönemde sakatların büyük bölümünün takıma dönmesi kırmızı siyahlı takım için avantaj oldu. Çorum FK’da iki maçtır takımdan ayrı kalan Burak Süleyman takıma dönerken son Pendikspor maçında burnu kırılan Thomas’da yarınki maçta özel maskesi ile forma giyecek.

Sakatlıkları devam eden Durel ve Kasango ile sarı kart cezalısı kaptan Ferhat yarınki maçta forma giyemeyecekler.

Ev sahibi Esenler Erokspor da kötü başladığı sezonda son haftalarda iyi bir çıkış yaparak üst sıralara tırmandı ve play-off’u zorlayan bir takım görünümünde Özellikle deplasmanda başarılı sonuçlara imza atan sarı yeşilli takım yarın sahasındaki maçı kazanarak ilk yedi iddiasını sürdürmek istiyor.

Çorum FK ile Esenler Erokspor arasındaki maçta İzmir bölgesi genç hakemlerinden Reşat Onur Coşkunses düdük çalacak.