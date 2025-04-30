Ankaragücü mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Tuncay Şanlı’nın istifa etmesinin ardından Ahlatcı Çorum FK sezonun son iki maçını teknik adam Can Güçer yönetiminde tamamlayacak.

2022-23 sezonunda Teknik Direktör Tahsin Tam’ın ekibinde Atletik Performans Antrenörü olarak göreve başlayan Can Güçer daha sonra Serkan Özbalta ve Tuncay Şanlı’nın ekibinde ise antrenör olarak görev alırken geçtiğimiz ay içinde ise Teknik Sorumlu olarak Çorum FK’da görev aldı.

Can Güçer’in yanında ise kırmızı siyahlı kulüp alt yapısında görev yapan bir antrenör ve bir kaleci antrenörü görev yapacak.

Takım bugün toplanıyor

Ankaragücü mağlubiyetinin ardından Tuncay Şanlı’nın istifası sonrası kırmızı siyahlı takımda bir günlük izin iki güne çıkarıldı.

İki günlük izni bugün tamamlayacak olan Çorum fK saat 15’de tesislerde toplanacak ve saat 17’de tesis sahasında yapacağı antrenmanla hafta sonu sezonun son iç saha maçında Urfaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak.