Ahlatcı Çorum FK cumartesi günü Iğdır FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü.

Tesis sahasında Serkan Özbalta yönetimindeki çalışmaya sakatlıkları devam eden Ahmethan Köse ve Geraldo ile dizinde ağrı olan Ozan ve Kupa maçında forma giyen isimler katılmadılar.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman dar alanda pas çalışmasının ardında önce yarı sahada daha sonra ise tam sahada taktik çalışma ile devam etti.

Kırmızı Siyahlı takımda Teknik Direktör Serkan Özbalta Iğdır maçının oyun taktiği üzerinde futbolculara mevkisel olarak uyarılarda bulundu ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgiler verdi.

Çorum FK, maçın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak.