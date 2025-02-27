Alagöz Holding Iğdır FK cumartesi günü sahasında oynayacağı Çorum FK maçının hazırlıklarını dün yaptığı taktik antrenmanla ile sürdürdü.

Teknik Direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki çalışma ısınma hareketleri ile başladı ardından dar alanda pas ile devam etti.

Yeşil Beyazlılar çalışmanın son bölümünde ise Çorum FK maçının taktiğini yaptıran Teknik Direktör Çağdaş Çavuş futbolculara mevkisel olarak uyarılarda bulunduğu gözlendi.

Iğdır FK, Çorum maçının hazırlıklarını bugün yapacağı taktik antrenmanla sürdürecek.