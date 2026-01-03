Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu’nun geçtiğimiz yıl birlikte çalıştığı Sinan Osmanoğlu için kırmızı siyahlı kulüp görüşmelerini sürdürüyor.

Arca Çorum FK’nın da transfer listesinde bulunan Sinan Osmanoğlu için Iğdır FK’da devreye girdi.

Gençlerbirliği takımında şampiyonluklar kazanan tecnübeli stoper Sinan Osmanoğlu ligin ilk yarısında fazla forma şansı bulamayınca ikinci yarı için kulüpten ayrılık için izin istedi.

Kırmızı Siyahlı kulüp yönetimi tecrübeli futbolcuya görüşme yapması için için verdi.

Tecrübeli futbolcu için 1. ligde kırmızı siyahlı kulüp gibi şampiyonluk hedefi olan Amedspor ve Iğdır FK’da devreye girdi.

Üç kulübün talip olduğu Sinan Osmanpaşa transferinin bu hafta sonuna kadar netleşmesi bekleniyor.