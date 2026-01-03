Arca Çorum FK ligin ikinci yarısının hazırlıklarına dün akşam saatlerinde Antalya’da yaptığı antrenmanla başladı.

Kırmızı Siyahlı takım kampın ilk antrenmanını yenileme çalışması yaptı.

Kırmızı Siyahlı takımın öğlen saatlerinde Antalya’da kamp yaptığı otelde toplandı ve saat 16’da kamptaki ilk antrenman için otel sahasına çıktı.

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ilk çalışma öncesinde futbolcularla bir toplantı yaparak ligin ilk yarısını değerlendirdi. Ligde hedefe ulaşmak için istikrarı yakalamak zorunda olduklarını belirten Eroğlu ikinci yarının çok daha zorlu geçeceğini belirterek tüm futbolculardan bu kısa dönemli kampı en iyi şekilde değerlendirmelerini ve tam kapasite ile çalışmalara kendilerini vermelerini istedi.

Daha sonra antrenmana geçildi ve ısınma hareketleri ile başladı ve ardından beşe iki ile devam etti.. Ardından dar alanda oyun ile kampın ilk çalışmasını tamamlayan kırmızı siyahlı takım bugünü çift antrenman ile geçirecek.

Çorum FK bugün sabah saatlerinde otelin fitnes salonunda kuvvet antrenmanı yapacak akşam ise otel sahasında taktik çalışma ile ligin ikinci yarı hazırlıklarını sürdürecek. Arca Çorum FK’da dünki çalışmaya yeni transfer Ahmet Ildız katılırken Serdar Gürler’in ise bugün takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.