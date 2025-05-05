Ahlatcı Çorum FK U 19 takımı Türkile finallerinde mücadele etmeye hak kazandı. Tokat’ta dün play-off maçında Sebat Gençlikspor’u 2-1 yenen Çorum FK sekiz takımın mücadele edeceği Türkiye Finallerinde mücadele etmeye hak kazandı.

I M G 20250505 W A0018(1)Maçın henüz 5. dakikasında anlaşılmaz bir kararla Laye Diedhıou’nun atılması ile on kişi kalan Çorum FK ilk yarıyı 0-0 tamamladı. İkinci yarıda Sebat Gençlikspor baskılı oynadı ve 72. dakikada Doğukan’ın attığı golle 1-0 geriye düştü.

Bu gole hemen bir dakika sonra M. Arda ile cevap veren Çorum FK maçın 84. dakikasında Abdullah’ın attığı golle maçtan 2-1 galip ayrılarak Finallerde mücadele etmeye hak kazandı.

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Çorum FK U 19 takımı 21-25 Mayıs tarihlerinde İzmir Altınordu Tesislerinde yapılacak Türkiye Finallerinde mücadele etmeye hak kazandı.

Editör: Çorum Hakimiyet