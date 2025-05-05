Ahlatcı Çorum FK U 19 takımı Türkile finallerinde mücadele etmeye hak kazandı. Tokat’ta dün play-off maçında Sebat Gençlikspor’u 2-1 yenen Çorum FK sekiz takımın mücadele edeceği Türkiye Finallerinde mücadele etmeye hak kazandı.

Maçın henüz 5. dakikasında anlaşılmaz bir kararla Laye Diedhıou’nun atılması ile on kişi kalan Çorum FK ilk yarıyı 0-0 tamamladı. İkinci yarıda Sebat Gençlikspor baskılı oynadı ve 72. dakikada Doğukan’ın attığı golle 1-0 geriye düştü.

Bu gole hemen bir dakika sonra M. Arda ile cevap veren Çorum FK maçın 84. dakikasında Abdullah’ın attığı golle maçtan 2-1 galip ayrılarak Finallerde mücadele etmeye hak kazandı.

Çorum FK U 19 takımı 21-25 Mayıs tarihlerinde İzmir Altınordu Tesislerinde yapılacak Türkiye Finallerinde mücadele etmeye hak kazandı.