Arca Çorum FK Amedspor maçından dolayı üç ayrı suçtan ceza kuruluna sevk edildi. Trendyol 1. ligde pazar günü oynanan maçta Arca Çorum FK Amedspor maçında çirkin ve kötü tezahürat, 53. maddede saha olayları ve 52. maddede belirtilen talimatlara aykırılık nedeni ile üç aynı suçtan dolayı ceza kuruluna sevk edildi.

Trendyol 1. lig ilk haftasında Ümraniyespor kulübü talimatlara aykırılık nedeni ile futbolcusu Soukou kural dışı hareketi görevlisi Ömer Fırat Çelik talimatlara aykırılık nedeni ile İstanbulspor’dan Alıev Cham kural dışı hareketi, Bandırmaspor çirkin ve kötü tezahürat, Sakaryaspor saha olayları futbolcu Caner Erkin ise hakaretleri nedeni ile ceza kuruluna sevk edildi. Vanspor kulübü ise çirkin ve kötü tezahürattan disiplin kuruluna sevk etti.

Amedspor, Adana Demirspor ve Bodrum FK talimatlara aykırılık nedeni ile Serikspor Futbol Aş ise sahtecilik ve yanıltma ile sportmenliğe aykırı hareketi nedeni ile ceza kuruluna sevk edildi.