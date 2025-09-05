Trendyol 1.Lig'in lideri Arca Çorum FK, 13 Eylül Cumartesi günü evinde karşılaşacağı Vanspor hazırlıklarına başladı.
Elinden ameliyat olan Hasan Hüseyin Akınay dışında bütün futbolcuların katıldığı idmanda futbolcular, ısınmanın ardından yenilenme çalışması yaptı.
Kırmızı-siyahlı ekip, bugün yapacağı antrenmanla Van maçı hazırlıklarını sürdürecek.
OĞULCAN VAN MAÇINDA SÜRE ALABİLİR
Öte yandan yeni transfer Oğulcan Çağlayan'ın da Çorum'a gelerek ilk antrenmanını yaptı.
Takım arkadaşlarıyla tanışan Oğulcan'ın hazır görüntüsü teknik ekibin yüzünü güldürürken, Van maçında kısa da olsa süre alması bekleniyor.
ALEKSİC İMZAYA KALDI
Kırmızı siyahlılarda bu arada transfer harekatı sürüyor. Konyaspor'dan Danijel Aleksic imzaya kaldı.