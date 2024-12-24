Ahlatcı Çorum FK’da futbolculara üç gün izin verildi.

Pazar günü ligin 17. haftasında sahasında Ankaragücü ile karşılaşan kırmızı siyahlı takımda Teknik Direktör Serkan Özbalta devre arasında takıma üç gün izin verdi.

Bu sezon ligde devre arası olmaması sadece bir hafta sonu olması nedeni ile kırmız siyahlı takım üç günlük iznin ardından gelecek hafta sonu Urfaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

Çorum FK’da takım perşembe günü akşam saatlerinde toplanarak 18’de yapacağı antrenmarla ikinci yarı hazırlıklarına start verecek.