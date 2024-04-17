Ahlatcı Çorum FK iki günlük iznin ardından hafta sonunda evinde oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Cumartesi günü Altay deplasmanından 3-1’lik galibiyet ile dönen kırmızı siyahlı takıma Teknik Direktör Serkan Özbalta iki gün izin vermişti.

İzni dün tamamlayan kırmızı siyahlı takım saat 16’da tesislerde toplandı ve 18’de yaptığı antrenmanla pazar günü sahasında oynayacağı Adanaspor hazırlıklarına başladı.

Çalışmaya çocuğu olduğu için izin alan Zargo Toure dışında tüm futbolcular katıldılar.

Haftanın ilk antrenmanı öncesinde futbolcularla bir toplantı yapan Serkan Özbalta, Altay maçını değerlendirdi ve Adanaspor maçını önemine dikkat çekti.

Kırmızı siyahlı takım pazar günü evinde oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı çalışma ile sürdürecek.