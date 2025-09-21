Arca Çorum Futbol Kulübü, CEO Mustafa Çiçekay ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Çiçekay’ın görev süresi boyunca verdiği katkılara teşekkür edilirken, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında başarılar dilendi.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"CEO’muz Mustafa Çiçekay ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Görev süresince kulübümüze sağlamış olduğu değerli katkılar için kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyer yolculuğunda başarılar diliyoruz."