Ahlatcı Çorum FK dün sabah yaptığı antrenmanın ardından üç gün izne çıktılar.

Bu hafta sonu milli ara nedeni ile liglerde maç olmaması nedeni ile Teknik Direktör Serkan Özbalta takıma üç gün izin verdi.

Önceki gece oynanan Sakaryaspor maçının ardından kırmızı siyahlı takım dün sabah saatlerinde tesis sahasında Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde yenileme ve jenerasyon çalışması yaptı.

Çalışma öncesinde Serkan Özbalta futbolculardan üç günlük izinde kendilerini iyi dinlendirmelerini ve bireysel çalışmalar yaparak ligin ikinci etabıda çok daha zinde gelmelerini istedi.

Bu çalışmanın ardından dağılan Çorum FK 6 Eylül cuma günü akşam saat 16’da tesislerde toplanacak ve 18’de yapacağı antrenmanla beşinci hafta maçında Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını başlayacak.

Kırmızı Siyahlı takım Yeni Malatyaspor ile maçı 14 Eylül cumartesi günü saat 16’da maçın oynanacağı şehir ve stadın ise önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.